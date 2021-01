CM.IT | Milik, in settimana incontri con Juventus e Inter: gli aggiornamenti

Prosegue l’intrigo legato a Milik, con l’entourage del polacco del Napoli incontrerà Juventus e Inter in settimana: le ultime

Arkadiusz Milik resta un separato in casa Napoli. Come anticipato da Calciomercato.it e confermato ieri dall’agente Fabrizio De Vecchi, la trattativa con l’Atletico Madrid è saltata, e anche la soluzione Marsiglia (che il giocatore avrebbe accettato per sei mesi), per ora è impraticabile. De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni di euro per il suo cartellino e procederà nei confronti del polacco con le cause per ammutinamento e diritti d’immagine: un muro contro muro al momento senza uscita. Inevitabile, dunque, cominciare a pensare a giugno, quando l’attaccante potrà firmare a parametro zero con la sua nuova squadra dopo un anno di tribuna.

Calciomercato Napoli, mossa Milik | Incontro fissato con Juventus e Inter

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, durante la prossima settimana il suo entourage incontrerà la Juventus e l’Inter, tra le società più interessate all’ex Ajax insieme all’Atletico Madrid, che farà un nuovo tentativo per la prossima estate. Il giocatore resta nel mirino anche di altri club italiani, tra i quali Milan e Roma, che però non si sono ancora fatti vivi con i suoi rappresentanti. I giallorossi, dopo il trasferimento sfiorato a settembre, restano in ogni caso tra le mete più gradite della punta ormai ex partenopea.