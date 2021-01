Mandzukic arriverà in Italia già in serata: nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e firmerà con il Milan

Arriverà in serata a Milano Mario Mandzukic: l’attaccante è la scelta del Milan per il ruolo di vice Ibrahimovic e torna in Italia a un anno esatto dal suo arrivederci. Nella giornata di domani, poi, l’attaccante croato sosterrà le visite mediche per arrivare alla firma del suo contratto con i rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, ecco Mandzukic come vice-Ibra : le cifre

Classe ’86, Mandzukic in Italia ha vestito per quattro stagioni la maglia della Juventus per poi essere ceduto, a gennaio 2020, all’Al Duhail. Il contratto con la squadra qatariota è stato risolto il 5 luglio scorso, su esplicita volontà di entrambe le parti. Mandzukic, quindi, è fermo dalla scorsa estate e dovrà adesso ritrovare la miglior condizione prima di poter essere a disposizione di Pioli. Subito dopo toccherà a Tomori, prossimo acquisto di Maldini.