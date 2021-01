Andrea Conti è pronto a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il terzino è pronto a ripartire altrove. Parma sempre più vicino

Ve lo raccontiamo ormai da giorni, Andre Conti è in uscita dal Milan. Il segnale chiaro è arrivato martedì contro il Torino, in Coppa Italia. Stefano Pioli si è affidato ad un importante turnover, lanciando dal primo minuto anche Mateo Musacchio, ma per l’ex Atalanta non c’è stato spazio. Telefoni bollenti su due linee, in questi giorni, quella con la Fiorentina, meta più gradita al calciatore, e quella con il Parma.

I viola avevano pensato a Conti dopo l’addio di Lirola ma non si sono spinti oltre al prestito con diritto di riscatto. Formula questa non molto gradita sia al Milan che al terzino. I gialloblu, che avevano provato a prendere il classe 1994 già ad ottobre, hanno così ripreso i contatti con i rossoneri, su spinta di D’Aversa, trovando di fatto un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7/8 milioni di euro. La trattativa ha avuto un’importante accelerata con la palla che adesso passa al giocatore: serve il suo sì, che non dovrebbe tardare ad arrivare, per la fumata bianca.