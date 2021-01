Calciomercato Juventus, via libera Scamacca | Colpo Genoa in attacco!

Il calciomercato Juventus aspetta il via libera per Scamacca, mentre il Genoa si avvicina al colpo Lammers dall’Atalanta

Il Genoa lavora per un nuovo rinforzo in attacco. Con Scamacca probabile partente, infatti, si prova chiudere l’operazione Lammers con l’Atalanta. Oggi, in occasione della sfida di Bergamo, riporta ‘Sky Sport’, si sono verificati fitti colloqui tra Percassi, Preziosi, Marroccu e Sartori. Lammers piace ai genovesi anche per le caratteristiche idonee al gioco di Ballardini.

Calciomercato Juventus, Lammers verso il Genoa: via libera Scamacca?

Ora si attende l’ok defintivo dell’Atalanta per la cessione di Lammers al Genoa. Solo allora Preziosi lascerà tornare Scamacca al Sassuolo. Su di lui, come anticipato da Calciomercato.it, c’è l’interesse della Juventus, che potrebbe inserire anche il giovane Dragusin nell’affare coi neroverdi. Per il bomber italiano, oltre agli interessi delle big nostrane, sono pervenute offerte di prestito anche da Parma, Udinese e Bologna. Intanto, può iniziare a sorridere la Juventus: il probabile arrivo di Lammers al Genoa facilita la cessione di Scamacca.