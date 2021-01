Intervenuto in diretta alla CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato della Juventus: il suo pensiero su Scamacca e Khedira

Come il calciomercato, anche la CMIT TV non si ferma mai. Nel consueto appuntamento serale è intervenuto anche il nostro Fabrizio Biasin, che ha parlato del mercato della Juventus. Il nome del momento, ovviamente, è quello di Scamacca: come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa è avviata col Sassuolo. Il noto giornalista ha commentato in questo modo la possibile operazione: “Scamacca è sicuramente un ottimo attaccante, un investimento quasi sicuro. Quello che non capisco è l’accanirsi su un vice Morata che viene a Torino a giocare tre partite. Per me servirebbe di più un centrocampista”. Su questo tema,poi, Biasin ha fatto anche un’interessante considerazione su Sami Khedira.

Calciomercato Juventus, Biasin: “Era meglio integrare Khedira in squadra”

I bianconeri continuano la ricerca di un attaccante sul mercato e mettono nel mirino Scamacca. Riguardo all’ex Ascoli, però, Fabrizio Biasin non è convinto che sarà sicuramente lui il rinforzo per Pirlo: “Carnevali lunedì sera lo ha detto, chi vuole Scamacca lo deve comprare. Secondo me Scamacca va avanti fino a fine stagione al Genoa. Bisogna vedere anche se Scamacca vuole andare a Torino a fare il subalterno”. Oltre al classe ’99, per l’attacco della Juventus si è parlato anche di un possibile ritorno. “Llorente? Fa scopa con il ragionamento di prima per Scamacca”.

Infine, Biasin ha affrontato anche il tema mercato in uscita dei bianconeri, lanciando una provocazione: “Per me Khedira potrebbe servire alla Juventus, nel senso che avrebbero fatto meglio ad integrarlo col gruppo squadra. Fino a quattro mesi fa un giocatore come Khedira ci avrebbe messo un secondo a trovare una squadra, adesso però non c’è un euro”. Sul centrocampista tedesco rimane vivo l’interesse dell’Everton, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it.