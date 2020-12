Sami Khedira è in uscita dalla Juventus a gennaio e il suo nome è stato accostato all’Everton di Ancelotti

Continuano a circolare, insistentemente, voci sul futuro di Sami Khedira. Ai margini del progetto tecnico dell’allenatore della Juventus di Andrea Pirlo, il centrocampista tedesco ha rifiutato qualsiasi proposta arrivata nella scorsa sessione di mercato e non è arrivato neanche l’accordo per la rescissione anticipata del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Oltre allo Stoccarda, anche l’Everton è stata accostata all’ex Real Madrid in vista dell’ormai imminente calciomercato di gennaio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter e Juventus, De Paul incontra Raiola | I dettagli

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Khedira all’Everton: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’operazione con l’Everton non è così avviata. Il manager dei ‘Toffees’, Carlo Ancelotti, è a caccia di un calciatore con le caratteristiche di Khedira, che sia però pronto immediatamente a dare il suo apporto. Il 33enne calciatore non gioca da diversi mesi – la sua ultima apparizione risale al 12 giugno, in Coppa Italia contro il Milan – e anche l’età non aiuta. Resta, dunque, una possibilità per il club inglese, ma non la primissima scelta. Vedremo se Ancelotti deciderà, comunque, di affondare il colpo oppure punterà su altri obiettivi.