Calciomercato Juventus, Khedira continua a rifiutare la rescissione

Sami Khedira è fuori dal progetto dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ma continua a rifiutare le proposte di rescissione del contratto

Nella Juventus di Andrea Pirlo per lui non c’è spazio, ma nonostante questo non ha intenzione di lasciare il club. Stiamo parlando di Sami Khedira, centrocampista tedesco in scadenza di contratto nel giugno prossimo. Fuori dalle liste per la Serie A e la Champions League, il 33enne centrocampista di Stoccarda ha rifiutato tutte le proposte per la rescissione anticipata del contratto prospettate dai dirigenti bianconeri. E la situazione non è cambiata: secondo quanto sostiene ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore non ha intenzione di retrocedere, forte di un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Gennaio, però, si avvicina e la Juve sarebbe felice di poter cedere Khedira, preferibilmente non a società della Serie A. In ogni caso, il caso continua a tenere banco.

