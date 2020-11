Ai margini di alcune big di Serie A sono rimasti giocatori molto importanti che a gennaio sono pronti a cercare di nuovo una sistemazione

Il calciomercato è come sempre fatto di trattative sfumate e situazioni complicata che non arrivano alla soluzione. Succede spesso anche per giocatori importanti, che restano così in naftalina per mesi, senza scendere in campo e ai margini del progetto tecnico degli allenatori. È stato ed è così anche per alcuni giocatori importanti delle big della nostra Serie A, finiti fuori dalla lista per il campionato. Milik, Khedira e Vecino i nomi più forti, oltre a Schone del Genoa. Il bomber polacco del Napoli è rimasto dopo che la trattativa con la Roma è sfumata sul gong e quella con il Tottenham non è decollata così come i sondaggi da Russia e altri campionati ‘esotici’. Il classe ’95 è tornato almeno ad allenarsi con i compagni, ora De Laurentiis – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – chiede 20 milioni mentre il giocatore ne vorrebbe 4 in una squadra che giochi la Champions.

In Italia potrebbero aver bisogno di lui Inter e Milan, ma le richieste economiche ad ora raffreddano qualsiasi tipo di velleità. In casa Juventus c’è la questione Khedira, per cui non si è riuscito a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno. La sensazione – riporta la ‘Rosea’ – è che il tedesco voglia tenere duro con il suo ingaggio da 5,5 milioni. Gli estimatori non mancherebbero, anche se i bianconeri preferirebbero non cederlo in Italia e anche per questo lo stallo prosegue. Al Genoa c’è il nodo Schone, che cercherà sistemazione a gennaio così come i vari Birsa e Vecino dell’Inter. L’uruguaiano è infortunato, ma il feeling con Conte non è mai sbocciato. C’è stata la possibilità Napoli, che poi ha scelto Bakayoko. Nella finestra invernale si cercherà una soluzione in uscita.