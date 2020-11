Il nome di Isco è stato spesso accostato alla Juventus, ma dalla Spagna sottolineano l’incompatibilità con Cristiano Ronaldo

Poco spazio con il Real Madrid e la possibilità di lasciare la capitale spagnola per andare a giocare altrove. Il futuro di Isco con le ‘Merengues’ sembra infatti essere in dubbio. Il natio di Malaga non trova infatti molto spazio sotto Zidane e non è da escludere un possibile addio.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Per Isco si è parlato anche di Juventus, ma ‘calciomercatoweb.it’ sottolinea come i rapporti tra lo spagnolo e Cristiano Ronaldo non siano proprio dei migliori fin dai tempi di Madrid. Un feeling sostanzialmente mai esploso tra i due, un feeling che non sembra esserci nemmeno tra il calciatore e il proprio tecnico Zidane. Per questo sembra probabile che il giocatore possa lasciare Madrid, ma difficilmente la futura destinazione sembra che possa essere la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: anche la squadra U19 in isolamento per covid