Juventus, UFFICIALE: anche la squadra U19 in isolamento per covid

Ancora un caso di covid-19 nella Juventus: in isolamento anche la squadra Under 19 del club bianconero

Il covid-19 continua a colpire la Juventus. Dopo la notizia dell’isolamento fiduciario della squadra Under-23 a causa della positività del calciatore Raffaele Alcibiade, oggi il club ha annunciato stessa sorte per la squadra Under 19: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un giocatore dell’U19”. I suoi compagni di squadra resteranno in isolamento fiducario domiciliare e la procedura “non consentirà di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita”.

