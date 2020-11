Destinazione a sorpresa per Cristiano Ronaldo in caso di addio alla Juventus: l’indiscrezione dalla Spagna

Continuano a rincorrersi rumors e indiscrezioni di calciomercato intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante 35enne è in scadenza nel 2022 con la Juventus e difficilmente proseguirà la propria avventura in bianconero al termine dell’attuale contratto. Ma non solo. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, la Juve potrebbe addirittura aprire all’addio del portoghese già in estate a causa degli effetti economici provocati dal Covid e del pesantissimo ingaggio dell’ex Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Dybala può davvero lasciare la Juventus? La verità

Calciomercato Juventus, la Cina sogna Cristiano Ronaldo | Maxi offerta!

Il portale riferisce di due offerte importanti per il giocatore: una già nota, anche se non ufficiale, da parte del Paris Saint-Germain e l’altra dalla Cina. Una super proposta che soddisferebbe le richieste del cinque volte Pallone d’Oro. Tuttavia, conclude il portale spagnolo, CR7 avrebbe intenzione di chiudere la propria carriera in Europa. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Napoli, ESCLUSIVO: sentenza di conferma e terzo grado di giudizio

Juventus, infortunio Ramsey | Il comunicato ufficiale!