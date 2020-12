Calciomercato Inter e Juventus, De Paul incontra Raiola | I dettagli

De Paul, nel mirino di Inter e Juventus tra le altre, ha incontrato Raiola a inizio dicembre; le ultime di mercato

Mino Raiola seduce anche Rodrigo De Paul. Agli inizi di dicembre, il celebre agente fu avvistato a Torino facendo scatenare le voci sul colpo Pogba per la Juventus. Tuttavia, a distanza di una decina di giorni, la giornalista Fabiana Della Valle ha spiegato il vero motivo del viaggio italiano: “Non era Paul (Pogba) ma De Paul la ragione del blitz di Raiola: l’agente ha incontrato l’argentino dell’Udinese (che era a Torino in ritiro per la sfida con i granata) per portarlo nella sua scuderia”.

Calciomercato, Juventus e Inter attente a De Paul

Tra i club italiani più attenti a De Paul figurano anche Inter e Juventus. Tuttavia, come anticipato da Calciomercato.it, l’affare a gennaio si preannuncia di difficile realizzazione, considerata anche la valutazione ferma a quota 35 milioni di euro. Il cambio di agente, però, potrebbe portare a importanti novità sul futuro del talento argentino classe 1994.