Calciomercato Juventus e Inter, svolta De Paul: annuncio in diretta

Le ultime di calciomercato Juventus e Inter si concentrano su Rodrigo De Paul, argentino in forza nell’Udinese della famiglia Pozzo

Sedotto e poi abbandonato più volte, Rodrigo De Paul non si è fasciato la testa continuando ad innalzare il suo livello di gioco. Fa specie vederlo ancora all’Udinese, con tutto il rispetto che si deve al club friulano, anche se lui non sembra aver troppo risentito del mancato passaggio in una big. E solo una big, come ha detto, lo spingerebbe a dire addio ai bianconeri.

Proprio bianconero potrebbe essere il suo futuro, ma parliamo ovviamente della Juventus seppur nelle ultime settimane il suo nome è tornato prepotentemente nei radar dell’Inter. I nerazzurri ci penserebbero per il dopo Eriksen: “Piace molto”, ha confermato in diretta a ‘Top Calcio 24’ Alfio Musmarra, giornalista di fede interista, prima di svelare una possibile nuova svolta nella carriera del centrocampista offensivo, forse a vantaggio soprattutto della società di Suning: “Starebbe cambiando agente e tra i papabili ci sarebbe Pastorello (in eccellenti rapporti con Ausilio e soci, ndr) – le parole di Musmarra – Ma questo non vuol dire che è fatta con l’Inter, anche perché l’Udinese è una bottega cara”. I Pozzo, infatti, vogliono sui 35 milioni di euro per il 26enne ambito pure all’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, super colpo a zero | Quattro pretendenti: Juventus in pole