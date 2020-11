Juventus in pole per una super ‘occasione’ di calciomercato. Bianconeri davanti a Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Ecco tutti i dettagli

Al momento è tra le più grandi ‘occasioni’ di calciomercato, visto che è in scadenza di contratto a giugno e – ad oggi – con zero o quasi possibilità di rinnovo. Stiamo parlando di David Alaba, campione austriaco in forza al Bayern Monaco. E, aggiungiamo usando però un eufemismo, pure in ‘rotta’ con il club bavarese. Stando alle ultime indiscrezioni, per il classe ’92 nativo di Vienna è sfida a quattro. Un poker di top club desiderosi di mettere le mani sul cartellino di un calciatore di spessore mondiale, in grado di fare più ruoli grazie alla sua intelligenza tattica e alle elevate doti tecniche, che comprende pure la Juventus.

Anzi, per ‘Eurosport’ in pole c’è proprio il club bianconero, senz’altro bisognoso di rinnovare il reparto arretrato, davanti a Real Madrid (che di recente si è mosso ricevendo l’apertura del calciatore. La Spagna è la sua meta preferita), Barcellona e Manchester City. Chi meglio di Alaba, allora, per la Juventus? Forse nessuno, anche se per ‘accontentarlo’ Agnelli dovrebbe garantirgli un contratto da circa 12 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi, per un totale di circa 60 milioni lordi considerato un contratto di minimo quattro anni.

