Calciomercato Juventus, colpo da 169 milioni per convincere Ronaldo

Bomba dalla Spagna in ottica calciomercato Juventus. Per accontentare CR7, Agnelli avrebbe pronto un grande acquisto

Cristiano Ronaldo ha ancora un paio di anni di contratto con la Juventus, ma la sua permanenza a Torino oltre la prossima estate è tutt’altro che scontata. Il cinque volte Pallone d’Oro ha sempre fame di successi e di record, ma dal Portogallo rimbalzano voci di un CR7 che temerebbe un ridimensionamento da parte dei bianconeri. Tanto che l’ex Real Madrid starebbe meditando l’addio. Per fargli cambiare idea e convincerlo a restare, secondo il portale iberico ‘Don Balon’, il presidente Andrea Agnelli starebbe cercando di chiudere un grande colpo giocando d’anticipo proprio sulle ‘Merengues’. Stiamo parlando di Paul Pogba, più volte riaccostato alla Juve dopo il suo addio nel 2016. Dopo le esternazioni in Nazionale sulla sua infelicità, il mediano francese sembra sempre più vicino all’addio al Manchester United. Per riportarlo in Italia, sarebbe pronta un’offerta da 75 milioni di euro per il suo cartellino ed un contratto di cinque anni a 15 milioni a stagione che, grazie al Decreto Crescita, sarebbero 94 milioni lordi. Un’operazione con la regia del suo agente Raiola per un totale di 169 milioni di euro.

