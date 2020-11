Calciomercato, la Juventus anticipa il Real: Camavinga a gennaio, 50 mln

La Juventus si starebbe muovendo per battere la concorrenza e assicurarsi a gennaio, per l’anno prossimo, Camavinga del Rennes

La Juventus comincia a guardare al futuro. Il club bianconero è sempre attento ai grandi talenti del calcio mondiale e, tra questi, c’è sicuramente Eduardo Camavinga. Il 18enne centrocampista francese si sta mettendo in mostra con la maglia del Rennes, in Ligue 1 e in Champions League, e molti top club europei si sono messi sulle sue tracce. Su tutti, il Real Madrid di Florentino Perez e del connazionale Zinedine Zidane. La società francese si frega le mani e si prepara a scatenare l’asta, ma la mossa dei campioni d’Italia in carica potrebbe stravolgere la situazione. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, il presidente Andrea Agnelli sarebbe pronto a chiudere l’acquisto nella sessione di mercato di gennaio, lasciando il calciatore in prestito ai transalpini fino alla fine della stagione in corso. Una soluzione che il calciatore gradirebbe, anche per evitare cattive sorprese.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta Camavinga | “Ha scelto”

I rapporti tra le parti sono ottimi, rafforzati anche dal passaggio di Daniele Rugani al Rennes nell’ottobre scorso. Il Rennes non scende dalla valutazione di 50 milioni di euro per il prodotto del vivaio e, per soddisfare queste richieste, il chief football officer Fabio Paratici dovrà cercare di piazzare alcuni giocatori. Il media spagnolo segnala in uscita Alex Sandro e Khedira, per quest’ultimo ci sarebbe il risparmio dell’ingaggio lordo, vista la scadenza del contratto nel giugno 2021. Da monitorare anche la situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala, che ancora non arriva, e alla decisione che prenderà Cristiano Ronaldo a fine stagione, soprattutto se non la squadra non dovesse raggiungere nessuno degli obiettivi prefissati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo chiuso | Firma per 20 milioni