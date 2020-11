Calciomercato Juventus, clamoroso dietrofront | Cessione immediata

La Juventus è pronta a intervenire in maniera importante nel prossimo calciomercato. Oltre agli acquisti, attenzione a un addio sempre più probabile

Andrea Pirlo deve ancora trovare la giusta dimensione per il suo centrocampo. L’allenatore sta sperimentando la collocazione ideale e gli uomini più affidabili, ma non è affatto escluso un intervento importante sul calciomercato, in modo da completare la rosa. Non solo nuovi ingressi: attenzione alle possibili uscite. In tal senso, Sami Khedira, ormai separato in casa, è uno dei nomi che certamente lascerà Torino a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juventus, colpo chiuso | Firma per 20 milioni

Calciomercato Juventus, Khedira in partenza: resta in Europa

Se ne è parlato a lungo già negli scorsi mesi, ma alla fine Khedira è rimasto alla Juventus. Il contratto del centrocampista tedesco scadrà a giugno 2021 e i bianconeri da mesi hanno scelto di non rinnovarlo. Dopo la mancata risoluzione, l’ex Real Madrid è rimasto da separato in casa nel club torinese. Secondo quanto riporta la ‘Bild’, però, ora Khedira si sarebbe deciso a dire addio già a gennaio. Non ha intenzione, in ogni caso, di ricalcare quanto fatto da Matuidi e Higuain, sbarcati in MLS. Dopo aver risolto con la Juventus, la sua volontà è di restare in Europa e rimettersi in gioco in uno dei massimi campionati del vecchio continente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caso Khedira ancora aperto | Ennesimo rifiuto