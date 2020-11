CMIT TV – Calciomercato Juventus, Accardi: “Dybala non è felice”

Beppe Accardi è intervenuto nella diretta di CMIT TV parlando della trattativa per il rinnovo di Dybala con la Juventus

Intervenuto in esclusiva a CMIT TV Beppe Accardi ha parlato del futuro di Paulo Dybala e della trattativa per io rinnovo con la Juventus. “Dybala è un calciatore così importante che la Juventus non può permettersi di perderlo – le sue parole -. Poi, secondo me litigheranno fino alla fine, ma sicuramente troverà un accordo. Purtroppo sappiamo tutti che un giocatore che è sacrificato in questo momento per la logica di calcio della Juventus: fin quando ci sarà Cristiano Ronaldo, i giocatori più talentuosi faranno fatica. I giocatori di talento si alimentano con la palla, vivono con la palla e con il fatto che la palla deve andare sempre a Ronaldo, è normale che si spengono”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO agente Jorginho: “Con Sarri sarebbe alla Juventus”

Accardi ha poi continuano entrando nel merito della trattativa tra l’argentino e il club bianconero: “Dybala è un calciatore così importante che se non ne merita 15, ne merita 12-13. Pensiamo comunque che sono differenze che comunque non cambiano la vita. Dybala, che oggi cerca anche una considerazione dal punto di vista di quello che oggi crede di rappresentare, la mette sui soldi. Perché è ovvio che Dybala in questo momento non può essere un calciatore felice alla Juventus, ma è un problema che non nasce dai soldi. Nasce dalla considerazione che un calciatore come lui vorrebbe avere. Poi quando si arriva a parlare di tematiche contrattuali, te la giochi anche a livello economico. Ma credo che la differenza economica c’entri poco ed è per questo che sono convinto che troveranno un accordo”.