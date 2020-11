In Spagna continuano a rincorrersi le voci su Cristiano Ronaldo e gli ultimi rumors di calciomercato lo dipingono nelle vesti di Ds

Sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2022 e spesso dato come sicuro partente per sistemare i conti bianconeri, Cristiano Ronaldo non ha sin qui manifestato l’intenzione di lasciare Torino prima della naturale scadenza del contratto. Manchester United, Psg, MLS e squadre cinesi sono solamente alcune delle squadre accostate al campione portoghese che, dal canto suo, anela ad un trionfo europeo con la maglia bianconera, in questa o nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: Cristiano Ronaldo vuole Modric

Idee chiare che, almeno secondo ‘Don Balon’, potrebbero influire anche sul calciomercato in entrata della Juve. Stando al sito spagnolo, infatti, l’asso lusitano oltre a Marcelo avrebbe suggerito alla dirigenza l’ingaggio di Luka Modric ed è pronto a sfruttare l’incontro di questa sera contro la Croazia per tentare di convincere il centrocampista a raggiungerlo a Torino.

