Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo potrebbero tornare a giocare insieme ma non a Torino. Il Psg pensa al doppio colpo in caso di addio di Mbappe

Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo ancora insieme ma non al Real Madrid e nemmeno alla Juventus. Il futuro del difensore spagnolo potrebbe essere lontano dalla Capitale spagnola: come raccontato in questi giorni, il prolungamento del contratto da parte del difensore non è ancora arrivato, anche se la volontà sarebbe quella di restare. Sul campione portoghese sono tornate le voci che lo vorrebbero, al termine della stagione, lontano da Torino e dall’Italia.

Secondo ‘DonDiario’, Ramos e Ronaldo potrebbero essere accomunati dallo stesso destino, l’approdo al Psg. I francesi non avrebbero certamente problemi a garantire i ricchi stipendi ai due campioni: l’idea – si legge sul portale – sarebbe quella di finanziare il doppio colpo dalla cessione di Mbappe. Il Psg vorrebbe tenerlo ma senza rinnovo – il contratto scade nel 2022 – la cessione dell’attaccante sarebbe inevitabile.

Don Diario, che disegna questo quadro di calciomercato possibile, tiene a precisare, però, che fonti vicine al Real sostengono che il rinnovo di Ramos sarebbe solo questione di tempo ma che il difensore in caso di fumata nera non avrebbe problemi a trasferirsi sotto la Torre Eiffel.

