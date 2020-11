Calciomercato Milan, a gennaio un vice Ibrahimovic: due i nomi

Milan, a gennaio possibile l’affondo per una vice Ibrahimovic: Jovic o Malen in pole, ma c’è anche una soluzione interna

Il Milan guarda già al mercato di gennaio. Dopo un ottimo avvio di stagione il club rossonero sta già pensando a nuovi rinforzi da regalare a Stefano Pioli per la seconda parte di stagione. E oltre a riflettere sul nuovo difensore e sui rinnovi, non è escluso che il Milan possa anche lavorare per arrivare ad un attaccante. I 39 anni di Zlatan Ibrahimovic si fanno comunque sentire e lo svedese potrebbe non essere in grado di essere sempre al 100%.

Ecco perché il Milan riflette attentamente sull’acquisto di un vice-Ibra. E i nomi, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, sono al momento due. Si tratta di Luka Jovic del Real Madrid e di Donyell Malen del Psv Eindhoven. Il primo è chiuso da Benzema e potrebbe lasciare gli spagnoli in prestito per trovare una squadra che gli dia più spazio. I rapporti tra Real e Milan sono eccellenti e non è escluso che possa nascere qualcosa. Anche Malen però piace alla dirigenza. L’olandese gestito da Mino Raiola è un profilo giovane e gradito, ma il problema maggiore è rappresentato dalla richiesta degli olandesi. Ci sarebbe però un’altra soluzione, stavolta interna: Pioli potrebbe decidere di utilizzare Rebic o Leao, senza dimenticare il giovane Colombo, che potrebbe partire per trovare spazio in base all’arrivo di eventuali rinforzi.

