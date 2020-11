Calciomercato: "RAMOS rinnova, ISCO interessa alla JUVENTUS"

La giornalista Arancha Rodriguez ha parlato del futuro di Sergio Ramos e Isco alla TV di Calciomercato.it

Quale futuro per Isco e Sergio Ramos? Per i due campioni spagnoli si parla di una possibile uscita dal Real Madrid, anche in chiave italiana, con la Juventus particolarmente interessata. Intervenuta nella TV di Calciomercato.it, la giornalista spagnola Arancha Rodriguez di ‘Cadena Cope’, esperta della casa ‘Blanca’, ha detto la sua di quello che sarà il futuro dei due giocatori. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

