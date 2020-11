Il Bayern Monaco piomba su Adama Traore. Il Wolverhampton, con il tesoretto dello spagnolo, potrebbe tentare l’assalto a Dybala

Aumentano le pretendenti per Adama Traore. Il potente esterno offensivo del Wolverhampton piace alle big di Spagna e alla Juventus, ma anche il Bayern Monaco negli ultimi tempi si sarebbe mosso concretamente per il nazionale spagnolo come scrive la testata ‘Don balon’. Traore è in scadenza nel 2023 con il club di Premier League e ambisce ad un ingaggio più alto rispetto a quello attuale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Traore: niente rinnovo con i Wolves

Juventus, tesoretto Traore per il Wolverhampton: assalto a Dybala

I ‘Lupi’ non avrebbero ancora formulato un’offerta concreta per il rinnovo e il ritocco dello stipendio di Traore, che si starebbe guardando attorno sul mercato per il suo futuro. E in questo senso il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a sfruttare l’occasione e anticipare sul tempo le concorrenti per il cartellino del classe ’96 di origini maliane. La società campione d’Europa sarebbe disposta a versare 80 milioni di euro nelle casse del Wolverhampton, offrendo al giocatore anche un ricco ingaggio. Con l’eventuale addio di Traore, il club inglese potrebbe bussare alla porta della Juventus per Paulo Dybala se quest’ultimo non dovesse rinnovare a sua volta il contratto con i bianconeri.

Il Wolverhampton, che nei mesi scorsi si era interessato anche alla situazione di Cristiano Ronaldo, sfrutterebbe il lavoro del super agente e intermediario Jorge Mendes nell’assalto a Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter | Colpo gratis o scambio col Milan