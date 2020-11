Calciomercato Juventus, futuro Traoré: niente rinnovo con i Wolves

Non è ancora arrivato il rinnovo tra Adama Traoré, che tanto piace alla Juventus, e i Wolves. Il club inglese sembra essere spazientito della situazione

“Adama Traoré può certamente essere appetibile in Italia“, parla così Graziano Battistini, rappresentante nel nostro paese della Promoesport, ai microfoni di CMIT TV, nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Non è un segreto che il nome del calciatore spagnolo, di origini maliane, sia da tempo sul taccuino della Juventus. Il classe 1996 non costa certo poco ma stando alle ultime notizie, riportate in Spagna da ‘Sport’, stanno sorgendo delle difficoltà con i Wolves. Il club inglese, per nulla felice della situazione, è da tempo che sta lavorando al rinnovo ma senza successo (quello attuale scade nel 2023) e non si può escludere una sua cessione nelle prossime sessioni di calciomercato.

Nell’ultimo periodo, poi, Traoré ha pure perso minutaggio rispetto al passato. Nelle ultime cinque partite di campionato, il giocatore è stato, infatti, usato con il contagocce e sempre per alcuni scampoli di gara. Un segnale chiaro che potrebbe far presagire un suo addio. Traoré, oltre, che alla Juventus piace anche alle big del calcio inglese e spagnole.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, parla Maldini: “Primo posto? C’è un segreto…”

Napoli, ESCLUSIVO infortunio Osimhen: le condizioni dopo l’uscita in barella