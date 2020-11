Milan, parla Maldini: “Primo posto? C’è un segreto…”

Paolo Maldini ha parlato del grande momento del Milan e del suo nuovo ruolo da dirigente rossonero

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è intervenuto nel corso del programma di ‘Radio 105’, ‘105 Mi Casa’, parlando del bel momento dei rossoneri e non solo: “Abbiamo solo 4-5 giocatori disponibili, ma non potrei mai dire a un calciatore di non pensare alla Nazionale”.

Primo posto: “Come in tutte le magie un segreto c’è, ma non lo scopriremo mai. C’è lavoro e l’idea di gioco e della proprietà. Il covid non ci ha aiutato, ma faccio tutto con la mentalità milanista: dare gioia e spettacolo ai tifosi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un poker per gennaio | La lista di Maldini

Soprannome: “C’è chi mi chiama capitano, qualcuno ancora ‘Paolino’, altri direttore. A quest’ultimo non mi sono ancora abituato”. Pubblico: “Dicono che siamo in alto per gli stadi vuoti, ma invece ci avrebbero dato più forza. È tremendo non avere pubblico, mi manca la tensione”.

Ibrahimovic: “L’ho incontrato con diverse squadre, ora è diventato più grosso, non facevo la stessa fatica che serviva con Adriano per spostarlo”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Maldini saluta Ibrahimovic | Sgarbo alla Juventus