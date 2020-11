Calciomercato Milan, Maldini saluta Ibrahimovic | Sgarbo alla Juventus

Svolta clamorosa in ottica calciomercato Milan. Maldini potrebbe non rinnovare il contratto di Ibrahimovic. Beffa per la Juventus

Il Milan sogna in grande. Prima in classifica alla pausa per le Nazionali, la squadra di Pioli continua a parlare di obiettivo Champions, ma fa anche un pensierino allo scudetto, trascinato da Zlatan Ibrahimovic. A 39 anni l’attaccante svedese risulta ancora decisivo per i rossoneri, nonostante qualche rigore sbagliato di troppo. Per questo si parla di un possibile ulteriore rinnovo del contratto, ma potrebbe esserci una grande sorpresa a tal proposito. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, starebbe pensando ad un futuro senza Ibra. Già individuato il suo erede: si tratta di Memphis Depay. Accostato con forza al Barcellona e alla Juventus negli ultimi giorni, il bomber olandese si svincolerà a giugno dal Lione. A tal proposito, secondo il portale spagnolo ‘Sport’, il Milan avrebbe contattato il giocatore e chiedendogli di non firmare con altri club a gennaio. Inoltre gli avrebbero prospettato la possibilità di ricevere un ingaggio la prossima estate più alto sfruttando il Decreto Crescita.

