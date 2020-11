Calciomercato Milan, Castillejo il sacrificato per far spazio a Thauvin gratis

Il Milan potrebbe decidere di cedere Castillejo, a gennaio o a giugno, per fare spazio a Florian Thauvin, in scadenza di contratto col Marsiglia

Alla terza stagione al Milan, Samu Castillejo fatica ad ingranare. Dieci le presenze tra campionato e Champions League, zero gol all’attivo e spazio chiuso da Saelemaekers sulla fascia destra. L’allenatore Stefano Pioli, infatti, gli sta preferendo il duttile calciatore belga e lo spagnolo, nelle occasioni che ha avuto, non ha mai convinto pienamente. Per tutte queste ragioni, secondo ‘fichajes.net’, il club rossonero potrebbe decidere di mettere sul mercato il 25enne esterno d’attacco che in Spagna gode della stima di società come Siviglia e Atletico Madrid. Contestualmente, gli uomini mercato meneghini, Maldini e Massara, darebbero l’assalto definitivo a Florian Thauvin, 27enne calciatore francese in scadenza di contratto nel giugno prossimo con l’Olympique Marsiglia, per sostituire lo spagnolo.

