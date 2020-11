Calciomercato Juventus e Roma, Depay a gennaio per 10 milioni di euro

Memphis Depay è l’obiettivo del Barcellona per l’attacco a gennaio. Ma anche Juventus e Roma lo hanno messo nel mirino

Memphis Depay si prepara ad essere al centro del mercato di riparazione di gennaio. L’olandese, nella sessione estiva, è stato molto vicino al Barcellona, con Ronald Koeman pronto a tornare all’assalto tra due mesi. Prima, però, dovrà liberare il posto in attacco per il connazionale e non sarà per niente semplice. In questa situazione, riporta ‘todofichajes.com’, si innesta l’interesse di due club italiani, pronti a strappare il 26enne calciatore al Lione nella prossima sessione di calciomercato. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2021, Depay sarebbe finito nel mirino della Juventus e della Roma, col gruppo Friedkin desideroso di regalare un top player a Paulo Fonseca. Nella rosa bianconera a disposizione di Andrea Pirlo, manca un centravanti da alternare ad Alvaro Morata, vista anche l’involuzione e la situazione contrattuale da risolvere di Paulo Dybala. Valutato 25 milioni di euro fino al 5 ottobre scorso, adesso il presidente dei transalpini, Aulas, potrebbe accettare anche un’offerta di 10 milioni. Una cifra davvero irrisoria per un calciatore di livello assoluto, autore di cinque in dieci partite in questo inizio di Ligue 1. Mancano cinquantasei giorni al fischio d’inizio del mercato invernale, ma i club iniziano già a scaldare i motori.

