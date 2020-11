Calciomercato Milan, futuro Depay: apre all’addio

Accostato al Milan e soprattutto al Barcellona, Memphis Depay potrebbe davvero presto lasciare il Lione. L’annuncio dell’olandese

Nonostante una lunga estate di corteggiamenti ed accostamenti vari, alla fine Memphis Depay è rimasto in Francia, alla corte del Lione con il quale ha il contratto sempre più vicino alla scadenza. In questo senso il rinnovo non è arrivato e non arriverà, motivo per cui le voci sul futuro dell’attaccante olandese si fanno sempre più insistenti. Accostato al Milan e soprattutto al Barcellona per il dopo Suarez, Depay sta continuando a tenere un alto rendimento all’OL seppur non sia in grado di garantire la permanenza fino a fine anno come evidenziato al termine della partita vinta contro il Saint-Etienne: “Non farò promesse che non sono sicuro di poter mantenere. Credo che il Lione debba approfittare della mia presenza qui adesso, in questo momento. Ed è quello che cerco di fare ogni giorno”, le parole riportate anche dal ‘Mundo Deportivo’. A gennaio dunque si potrebbe dunque parlare nuovamente del futuro di Depay, in particolare in casa Barcellona.

