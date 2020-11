Classifica senza VAR: Juventus e Milan appaiate | Lazio a +3 sulla retrocessione

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della sesta giornata. Da Juventus e Inter a Milan e Napoli: la classifica senza Var

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate grazie alla video assistenza. Nella settima giornata di campionato ci sono stati alcuni episodi che hanno condizionato il risultato finale. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nell’anticipo del sabato, Ayroldi prima cambia il colore del cartellino sventolato ad Augello della Sampdoria da giallo a rosso, poi annulla un gol al Cagliari: Ounas è in fuorigioco nell’azione che manda in porta Sottil. Rete cancellata da Pasqua al Napoli contro il Bologna: prima del tocco vincente di Koulibaly, c’è fallo di mano di Osimhen. Stesso discorso per Guida nel posticipo tra Milan e Verona: tolto il gol a Calabria per il tocco di mano di Ibrahimovic.

Serie A, settimo turno: risultati e classifica senza Var

Sassuolo-Udinese 0-0

Cagliari-Sampdoria 3-0

Benevento-Spezia 0-3

Parma-Fiorentina 0-0

Lazio-Juventus 1-1

Atalanta-Inter 1-1

Genoa-Roma 1-3

Torino-Crotone 0-0

Bologna-Napoli 0-2

Milan-Verona 3-2

CLASSIFICA REALE: Milan punti 17, Sassuolo 15, Napoli 14, Roma 14, Atalanta 13, Juventus 13, Inter 12, Verona 12, Lazio 11, Cagliari 10, Sampdoria 10, Fiorentina 8, Spezia 8, Parma 6, Benevento 6, Bologna 6, Torino 5, Genoa 5, Udinese 4, Crotone 2.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 17, Milan 17, Sassuolo 15, Napoli 14, Roma 14, Atalanta 13, Inter 13, Verona 10, Sampdoria 10, Cagliari 10, Bologna 8, Fiorentina 8, Spezia 8, Lazio 7, Torino 6, Parma 6, Genoa 5, Benevento 4, Udinese 4, Crotone 1.

