Lazio, slitta l’udienza per il medico Pulcini | Le ultime di CM.IT

Slitta l’udienza alla procura FIGC per il medico della Lazio Pulcini. Oggi Lotito presente in Federcalcio per il Consiglio Federale

Slitta l’udienza in procura FIGC per il medico della Lazio, Ivo Pulcini, convocato per la questione tamponi. L’avvocato del club Gentile ha chiesto e ottenuto il rinvio per poter seguire in prima persona l’audizione prossimamente.

Intanto anche il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, è presente al Consiglio Federale di scena oggi a Roma in Via Allegri.

