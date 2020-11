La Juventus entra in scena per Calhanoglu. Bianconeri in vantaggio sull’Inter nella corsa al nazionale turco, in scadenza con il Milan

Scatto Juve per Hakan Calhanoglu. C’è anche l’inserimento della Juventus nella corsa al centrocampista turco, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Milan. Le parti sono al momento lontane per la firma sul prolungamento: l’entourage dell’ex Bayer Leverkusen chiede circa 7 milioni di euro a stagione, mentre il ‘Diavolo’ non vorrebbe andare oltre i 3,5-4 milioni all’anno per il nuovo accordo.

Juventus, il piano per Calhanoglu: la situazione

Uno scenario che apre ad un possibile divorzio tra i rossoneri e Calhanoglu, che oltre a Manchester United e Atletico Madrid fa gola anche alle rivali italiane. Sul giocatore sono infatti segnalate Inter e Juventus, con l’agente del classe ’94 che lo ha offerto alle due storiche rivali. Da fonti turche – come sottolinea ‘Tuttosport’ – al momento sarebbero i campioni d’Italia in vantaggio per acquisire a parametro zero a giugno il cartellino di Calhanoglu. I contatti starebbero andando avanti insieme alle valutazioni tecnico-tattiche, con l’attuale dieci rossonero che potrebbe essere un’alternativa a Ramsey nello scacchiere di Pirlo a Torino. Nel caso in cui la Juve volesse anticipare l’affare a gennaio, nell’operazione con il Milan potrebbe finire Federico Bernardeschi.

