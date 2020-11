Calciomercato Milan, Calhanoglu via: doppio colpo!

La richiesta di Calhanoglu per il rinnovo è troppo elevata: il Milan può rimpiazzarlo con Szoboszlai e confermare Brahim Diaz

Nodo ingaggio per quanto riguarda il rinnovo di Hakan Calhanoglu in casa Milan. Il turco, che è diventato un elemento chiave nello scacchiere di Stefano Pioli, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il rinnovo però appare al momento lontano. Le richieste di Calhanoglu sono infatti molto elevate. Ecco allora che il Milan potrebbe decidere di non puntare su di lui e andare a percorrere un’altra strada.

Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, l’ex Bayer Leverkusen vorrebbe un ingaggio da 7 milioni di euro l’anno. Una richiesta decisamente troppo alta per la dirigenza rossonera. Una cessione a gennaio potrebbe essere difficile, ma da non escludere per evitare di perdere il giocatore a zero. Se però il turco dovesse restare, il Milan sarà obbligato a sostituirlo in estate. E in questo senso i rossoneri potrebbero fare una doppia operazione. La prima sarebbe quella di confermare Brahim Diaz: i primi colloqui tra Milan e Real Madrid sono già iniziati e la richiesta di 25 milioni di euro è elevata, ma non è una cifra impossibile per i rossoneri. E con Diaz si potrebbe puntare anche a Domink Szoboszlai. L’ungherese, da tempo corteggiato dai meneghini, ha una clausola dello stesso valore. Non è escluso che il club possa decidere di effettuare entrambe le operazioni, con un occhio anche a Marcus Thuram per l’attacco e a Florian Thauvin, che si libererebbe a zero dall’Olympique Marsiglia.

