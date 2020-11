Il Milan al lavoro per i rinnovi contrattuali di Calhanoglu e Donnarumma: situazioni opposte, con il portiere vicino al rinnovo e il turco molto lontano

Con la pausa delle nazionali, Stefano Pioli può concentrarsi agli allenamenti con i giocatori a propria disposizione, per un periodo di pausa che potrebbe far comodo al Milan. I rossoneri sono la squadra italiana che ha giocato più gare in questo inizio di stagione visti i preliminari di Europa League disputati, per questo c’è bisogno di recuperare energie. Se però Pioli si dedicherà al lavoro sul campo, la dirigenza sta ora lavorando al mercato contrattuale. In casa rossonera tengono infatti banco le questioni legate ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

E le situazioni sembrano essere agli antipodi. Come riferisce ‘Il Giorno’, il rinnovo del portiere sarebbe davvero ad un passo e la firma potrebbe arrivare addirittura nei prossimi giorni. Raiola ha chiesto 7,5 milioni, mentre il Milan ha proposto 6,5 milioni l’anno. Il problema maggiore sembra essere legato alla clausola, con Raiola che vuole legarla alla partecipazione alla prossima Champions League. Il Milan invece vuole blindare l’estremo difensore il più a lungo possibile e lo stesso Donnarumma sarebbe felicissimo di continuare a vestire i colori rossoneri.

Calciomercato Milan, con Calhanoglu distanza notevole

Diverso il discorso per Hakan Calhanoglu. ‘Il Giorno’ sottolinea come ci sia una distanza “siderale” tra la richiesta del turco e la dirigenza milanista. Attualmente l’agente del numero 10 chiede 6 milioni di euro l’anno, mentre Maldini propone 3 milioni più bonus.

Il Milan non vuole superare i limiti di bilancio, con il procuratore disposto ad “accontentarsi” di 5 milioni di euro. Una distanza comunque notevole, con diversi club del panorama europeo, dall’Atletico Madrid al Manchester United, ma anche Napoli e Juventus, che studiano attentamente la situazione e che sarebbero pronti a sferrare un assalto soprattutto in caso di mancata firma.

