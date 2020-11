Calciomercato Milan, difficoltà sul rinnovo | Calhanoglu offerto ad altri club

Aumentano le difficoltà per il rinnovo di Calhanoglu: il Milan sarebbe innervosito dal fatto che l’agente lo starebbe offrendo ad altri club

Uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata di Stefano Pioli alla guida del Milan è stato Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco, sotto la gestione del tecnico emiliano, ha fatto il tanto atteso salto di qualità, diventando un uomo ‘chiave’ per i rossoneri. Il problema per il club meneghino, però, è che il contratto dell’ex Bayer Leverkusen andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. La volontà del Milan è quella di rinnovare il contratto del turco, ma secondo quanto rivelato dal ‘Corriere della Sera’ ci sarebbero delle difficoltà. L’agente di Calhanoglu, infatti, continua a chiedere almeno 6 milioni di euro a stagione, contro i 2,5 milioni che guadagna ora, e per farlo starebbe offrendo il giocatore a diversi altri club. La volontà del giocatore, però, sembra essere quella di proseguire con il Milan.

