Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Deciso il futuro di Ronaldo

Deciso il futuro di Cristiano Ronaldo: dalla Spagna sono sicuri su ciò che farà della sua carriera il numero 7 della Juventus

L’asso portoghese ritiene di avere ancora tanto da dare al mondo del calcio, nonostante abbia raggiunto i 35 anni d’età. Ronaldo, infatti, si tiene ancora in gran forma e soprattutto sembra avere le idee chiare riguardo il suo futuro alla Juventus.

Calciomercato Juventus, la decisione di Ronaldo

Stando a quanto riferito da ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di terminare la propria carriera negli Stati Uniti d’America. Nello specifico, è l’Inter Miami di David Beckham che avrebbe formulato un’offerta al portoghese. Tuttavia, ci sarebbero alcuni aspetti da considerare. Con la Juventus, CR7 ha un contratto fino al 2022 a 31 milioni di euro l’anno e intende rispettarlo. Una volta terminata l’esperienza bianconera, vorrebbe tornare in Inghilterra, almeno per un anno, al Manchester United. Dunque, solo dopo aver passato tre stagioni in Europa andrebbe a giocare in MLS.

