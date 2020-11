DIRETTA Nations League, Italia-Polonia 0-0 | Si parte! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra le Nazionali di Mancini e Brzecek in tempo reale

L’Italia ospita la Polonia nella gara chiude la quinta e penultima giornata del gruppo 1 della Serie A di Nations League. Da un lato gli Azzurri di Mancini hanno bisogno di una vittoria per riprendersi il primo posto del girone e provare ad accedere alla final four. Dall’altro i biancorossi di Brzecek potrebbero accontentarsi di un pareggio per poi giocarsi tutto nell’ultimo turno in casa contro l’Olanda. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Evani

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynsky, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski. All. Brzeczek

CLASSIFICA: Olanda* 8, Polonia 7, Italia 6, Bosnia* 2

* una partita in più