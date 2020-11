Beppe Accardi fa il punto sui rinnovi delle big ai microfoni di CMIT TV. Da Calhanoglu a Donnarumma, tutte le situazioni in sospeso

Intervenuto alla nostra TV, l’agente Beppe Accardi fa il punto sui rinnovi delle big di Serie A. Da Dybala e Calhanoglu a Donnarumma e Lautaro passando per Insigne: ecco le ultime sulle questioni in casa Juventus, Milan, Napoli ed Inter. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV – Calciomercato Juventus, Accardi: “Dybala non è felice”

CMIT TV – Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Xhaka: la verità!