Il calciomercato della Juventus è legato a doppio filo a Mino Raiola, procuratore tra gli altri di Pogba e Haaland

La Juventus sta ingranando, lo dimostra l’impresa a Barcellona e i buoni risultati in campionato nelle ultime partite. I bianconeri sono al terzo posto, a quattro punti dal Milan capolista, Pirlo sta ritrovando uomini importanti anche se la situazione Dybala resta da sbrogliare al più presto. In compenso Chiesa si è sbloccato, McKennie sembra sempre più inserito e importante, Morata è pronto a riprendere da dove aveva interrotto. Insomma, è una Juventus che può solo crescere e, ovviamente, solo rinforzarsi sul calciomercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala più Bernardeschi | Scambio due per uno

Calciomercato Juventus, Raiola avvistato a Torino: si scalda Pogba

I nomi restano gli stessi, con Paul Pogba in testa. Il francese è in uscita dallo United, è in scadenza 2022 e può partire appena sarà possibile. Difficile a gennaio se non dietro uno scambio, più facile in estate. Però la sensazione è che sul ‘Polpo’ ogni momento sia buono per sbloccare la situazione. Per questo fa notizia l’indiscrezione lanciata stamattina da ‘Il Corriere della Sera’, che rivela come Mino Raiola – agente proprio di Pogba – sia stato avvistato nei giorni scorsi a Torino. Non è dato sapere al momento se sia andato in scena anche un incontro segreto, ma Pirlo di sicuro desidera riabbracciare l’ex compagno. Senza contare che nella scuderia stellare di Raiola c’è anche un altro cavallo di razza che agita i sogni juventini, vale a dire Erling Haaland. Tra i suoi assistiti anche Federico Bernardeschi, altro nome caldo per i bianconeri in uscita.