Milik sempre nel mirino della Juventus per il reparto offensivo. L’agente del polacco a Napoli: Gattuso intanto chiude a Bernardeschi nell’operazione

Torna d’attualità il futuro di Arkadiusz Milik al Napoli. Il centravanti polacco rimane fuori dai progetti del club partenopeo e ad inizio stagione non è stato inserito nelle liste per la Serie A e l’Europa League. L’ex Ajax è in scadenza di contratto a giugno e cerca un club dove rilanciarsi, anche per trovare un posto ai prossimi europei. De Laurentiis non fa sconti a gennaio e continua a valutare non meno di 18 milioni di euro il cartellino del classe ’94.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> Milik, ESCLUSIVO: il punto tra Juventus, Inter, Roma e Atletico

Juventus, affare Milik: Gattuso allontana Bernardeschi

L’agente di Milik intanto è tornato a Napoli per fare il punto della situazione con il suo assistito come rivelato da Calciomercato.it, con il polacco che al momento resta nei radar di Simeone per l’Atletico Madrid ma soprattutto della Juventus. Milik sarebbe il tassello ideale per puntellare e alzare ulteriormente il livello qualitativo dello scacchiere offensivo di Andrea Pirlo. Il prezzo è tutt’altro che accessibile, ma stando al ‘Corriere dello Sport’ ci sarebbe tempo per Juve e Napoli per venirsi incontro e trovare una soluzione. Dalle possibili chiavi di volta va scartata però la pista Bernardeschi: il mancino della Nazionale non rientrerebbe eventualmente nell’affare, visto che si tratta di un profilo scartato dalla dirigenza partenopea e anche dal tecnico Gattuso. Sarà nuovamente una finestra di mercato caldissima sul fronte Milik…