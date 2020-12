Juventus e Atletico su Milik, l’agente è a Napoli – Ultime CM.IT

L’agente di Arkadiusz Milik è a Napoli: Juventus e Atletico Madrid cercano il polacco, tutti gi aggiornamenti

Gennaio è sempre più vicino e per il Napoli vorrà dire principalmente una cosa: va risolto il caso Milik. Il polacco continua a vivere i suoi mesi da separato in casa e spera di trovare nel mercato invernale una soluzione in grado di rilanciarlo, consentedogli di non perdere il treno per gli Europei. Al momento, sono due i club che hanno contattato i partenopei per il suo cartellino e si tratta di due ritorni di fiamma: Juventus e Atletico Madrid.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Milik, il Napoli chiede 18 milioni a Juventus e Atletico

La Vecchia Signora, come anticipato da Calciomercato.it, ha riproposto uno scambio con Bernardeschi, che ormai non entra più nei piani di De Laurentiis. I colchoneros, da parte loro, devono liberarsi di Diego Costa per poter investire in maniera importante sul polacco. Cessione che, quest’inverno, sarà a dir poco complessa a causa della trombosi venosa che sta bloccando l’attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Milik, ESCLUSIVO: il punto tra Juventus, Inter, Roma e Atletico

La situazione, quindi, resta di stallo, col Napoli che continua a chiedere ben 18 milioni di euro per un giocatore in scadenza a giugno e fuori rosa. Appare altamente improbabile che possa farsi avanti una squadra che possa soddisfare questa richiesta, ma le trattative sono ancora alle prime battute. E, oggi pomeriggio, l’agente di Milik è arrivato a Napoli per fare il punto della situazione col ragazzo. Proprio in questi giorni, uno come lui sarebbe oro per un Gattuso con un attacco sempre più in emergenza. Ironia della sorte.