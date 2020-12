Clamorose indiscrezioni in ottica calciomercato Juventus. I bianconeri lavorano ad uno scambio con Bernardeschi e Dybala

La Juventus è alle prese con diversi casi spinosi di calciomercato. In primis quello che riguarda Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in scadenza nel 2022, ma le trattative per il rinnovo sono in alto mare. La ‘Joya’ attualmente ha un ingaggio di 7,5 milioni di euro e punta a raddoppiarlo, mentre il club bianconero non vuole andare oltre i 10-11 milioni compresi i bonus. Negli ultimi giorni, peraltro, ci sono state schermaglie dialettiche tra il presidente Agnelli e lo stesso Dybala, con un botta e risposta a distanza. C’è poi il caso Federico Bernardeschi, che non rientra nei piani di Pirlo. Il Napoli ha rifiutato lo scambio con Milik, ma resta sul mercato.

Calciomercato Juventus, scambio e plusvalenze: via Bernardeschi e Dybala

Secondo quanto riportato dall’emittente ‘Espn’, i due potrebbero proseguire la propria carriera insieme lontano dalla Juve. Si starebbe infatti lavorando ad uno scambio che vedrebbe Dybala e Bernardeschi volare in Premier League per vestire la maglia del Manchester United, mentre a Torino tornerebbe finalmente Paul Pogba. Non è un mistero che il centrocampista francese sia un obiettivo dei bianconeri e con il Real Madrid che sembra essersi defilato, Raiola è già al lavoro per riportarlo in Serie A. Un affare che, peraltro, permetterebbe alla società juventina di mettere a bilancio una ricca plusvalenza, dal momento che la valutazione complessiva di Bernardeschi e Dybala si avvicinerebbe ai 100 milioni di euro.