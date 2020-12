Il Real Madrid accelera per il rinnovo di Sergio Ramos, accostato anche alla Juventus. Insieme al capitano, Florentino Perez blinda anche Modric

Il Real Madrid ha ritrovato la via maestra nelle ultime due settimane. Siviglia, Borussia Moenchengladbach, Atletico e Athletic Bilbao: quattro vittorie in altrettante partite, in coincidenza con il rientro a tempo pieno di Sergio Ramos al centro della difesa di Zidane. Il capitano resta un elemento imprenscindibile nello scacchiere dei ‘Blancos’ e ha aiutato il tecnico francese ad allontanare gli spettri su un possibile esonero.

Juventus, rinnovo più vicino per Ramos e Modric con il Real Madrid

Questo Real non può fare a meno del suo leader tecnico e carismatico, con Florentino Perez che avrebbe dato una sterzata per il rinnovo di contratto del 34enne difensore, attualmente in scadenza il prossimo giugno. Dopo lo stallo delle scorse settimane, la dirigenza campione di Spagna avrebbe accelerato sul prolungamento di Ramos come rivelato al ‘Chiringuito TV’ dal giornalista Inda. Sarebbero in corso le trattative per la firma sul rinnovo del capitano e di Modric, anche quest’ultimo in scadenza a fine stagione. Sergio Ramos, che di recente è stato accostato anche alla Juventus insieme a PSG e Manchester United in caso di addio alla Casa Blanca, dovrebbe rinnovare per i prossimi due anni fino al 2023.

Florentino Perez potrebbe accontentare il suo giocatore e simbolo anche per quanto riguarda l’ingaggio, confermandogli i 12 milioni di euro netti che percepisce al momento a stagione.