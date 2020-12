Calciomercato Juventus, svolta Sergio Ramos | Ecco la decisione

Calciomercato Juventus, si va verso la decisione definitiva per il futuro di Sergio Ramos: le ultime sul capitano del Real Madrid

Situazione difficile in casa Real Madrid, con il rischio eliminazione in Champions League che si fa concreto dopo il ko contro lo Shakhtar Donetsk. Posizione di Zidane che verrà valutata tra la sfida di oggi col Siviglia e il match contro il Borussia Monchengladbach decisivo in Europa. I Blancos devono inoltre fare i conti con la grana Sergio Ramos, per il quale si discute ancora sul rinnovo del contratto, ma il capitano, stando a ‘Todofichajes’, sembra aver deciso. No alle condizioni di Florentino Perez ed addio in vista.

Una rottura clamorosa che potrebbe interessare da vicino la Juventus, anche se il difensore spagnolo non appare intenzionato a restare in Europa. Infatti, potrebbe dire di sì all’Inter Miami di Beckham. In questo modo, eviterebbe di rinforzare una rivale diretta del Real in Europa e potrebbe strappare un contratto triennale, che è quello che gli interessa maggiormente. Il colloquio decisivo con il Real, in cui comunicherà la decisione definitiva, avverrà entro la fine del mese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pirlo ‘sfida’ il Manchester City

Calciomercato Juventus, addio a Pogba: ecco il nuovo obiettivo di Pirlo