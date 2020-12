Calciomercato Juventus, Pirlo ‘sfida’ il Manchester City

Calciomercato Juventus, Pirlo mette nel mirino un giovane talento brasiliano: lanciata la sfida al Manchester City

La Juventus studia possibili miglioramenti alla sua rosa in tutti i reparti, c’è fiducia nel nuovo corso tecnico di Pirlo al quale andranno garantiti gli opportuni rinforzi per costruire la squadra secondo le sue richieste. L’allenatore bianconero guarda in questo momento soprattutto ai correttivi da apportare a centrocampo e lancia la ‘sfida’ al Manchester City.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz nel mirino per l’estate

Secondo il ‘Birmingham Mail’, infatti, c’è anche la Juve in corsa per Douglas Luiz. Il 22enne sta facendo molto bene con la maglia dell’Aston Villa ed è già da un po’ nel giro della nazionale brasiliana. Pirlo preferirebbe lui a Torreira, altro nome associato ai bianconeri, ma c’è da battere la concorrenza proprio dei ‘Citizens’. Guardiola è rimasto altrettanto favorevolmente impressionato dal brasiliano e può sfruttare la clausola di recompra a proprio favore per una cifra intorno ai 28 milioni di euro (25 milioni di sterline). In ottica Juve, operazione che dovrebbe svolgersi comunque per la prossima stagione, essendo Douglas Luiz in possesso di solo passaporto brasiliano e non avendo i campioni d’Italia altre slot disponibili per giocatori extracomunitari.

