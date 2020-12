Calciomercato Juventus, in quattro per il dopo Paratici

Il ‘caso’ Suarez ha tornare di moda il possibile addio di Paratici alla Juventus: quattro nomi per la successione in bianconero

Fabio Paratici è indagato per il ‘caso Suarez’. La Juventus lo ha confermato con un comunicato in cui ribadisce la fiducia nel proprio CFO. Parole che però potrebbero nascondere riflessioni più profonde che non escludono l’addio del dirigente alla società. Del resto Paratici ha il contratto in scadenza nel 2021 e da mesi un suo addio è dato come possibile: sembrava potesse esserci già in estate, poi le parti hanno continuato insieme ma a fine stagione potrebbe essere il momento giusto per la separazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, da Tare a Berta: il poker di nomi per il dopo Paratici

In caso di addio di Paratici alla Juventus, si aprirebbe il toto-nomi per il successore. Sono quattro i possibili candidati partendo dalla soluzione interna che vedrebbe un aumento di responsabilità per Federico Cherubini. Nome buono è anche quello di Igli Tare, attualmente alla Lazio: non è da escludere un trasferimento in coppia con Simone Inzaghi qualora Pirlo dovesse fallire.

L’ex Roma e Torino Gianluca Petrachi è un altro dei possibili sostituti di Paratici alla Juventus, ma in bianconero potrebbe finire anche Andrea Berta. Apprezzato da molti club, l’attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid ha dalla sua l’esperienza internazionale che potrebbe convincere Agnelli.

