Calciomercato Juventus, addio a Pogba: ecco il nuovo obiettivo di Pirlo

Calciomercato Juventus, rinforzo a centrocampo per i bianconeri: Pirlo ‘abbandona’ Pogba e mette nel mirino un altro talento

La Juventus ragiona per gli innesti del futuro, per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Nel sistema di gioco voluto dal nuovo tecnico, sembra mancare qualche cosa a centrocampo, la fase realizzativa pesa quasi esclusivamente sulle spalle degli attaccanti. Servirebbe qualcuno capace di dare un maggior contributo in termini di gol partendo da dietro. Per la mediana, da tempo si è fatto il nome di Pogba, il cui ritorno piacerebbe a tutto l’ambiente. Ma il tira e molla eterno sul francese sembra destinato ad esaurirsi, e non solo perché il Real Madrid appare ormai in vantaggio.

Calciomercato Juventus, avanti tutta su Bruno Fernandes

Secondo il portale iberico ‘Fichajes’, infatti, Pirlo avrebbe fatto espressamente il nome di Bruno Fernandes, compagno di squadra di Pogba al Manchester United. Il portoghese, con trascorsi in Italia con le maglie di Udinese e Sampdoria, sarebbe l’ideale per gestire il pallone sulla trequarti, agevolare il possesso e servire le punte. Trattativa difficile tuttavia, con i Red Devils che chiedono circa 80 milioni di euro e soprattutto difficilmente lascerebbero andare via sia lui che Pogba.

