Calciomercato Juventus, Bernardeschi ha detto no | Salta tutto

Affare saltato per decisione di Bernardeschi: l’ex Fiorentina non voleva lasciare Torino

Se da un lato l’Arsenal è rimasta a lungo attenta all’evolversi della situazione legata a Houssem Aouar, dall’altro lato la Juventus è andata molto vicina all’acquisto del giocatore durante il mercato estivo. Per venire incontro alle necessità economiche che hanno colpito la Vecchia Signora, così come l’intero calcio internazionale, l’idea di Fabio Paratici era quella di proporre Federico Bernardeschi al Lione e di fissare la cifra di Aouar a 55 milioni di euro, andando ad ammortizzare la spesa.

L’accordo sembrava oramai fatto, stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, ma Bernardeschi non era entusiasta della possibilità di trasferirsi in Ligue 1. Per questo motivo l’ex Fiorentina ha puntato i piedi, chiedendo di restare a Torino e facendo di fatto saltare l’accordo tra le due società e costringendo Aouar a rimanere a Lione almeno per un’altra stagione, in attesa di un nuovo tentativo bianconero.

