Calciomercato, svolta Juventus | Cambia agente: colpo da 50 milioni

Svolta decisiva in ottica calciomercato Juventus. Buone notizie per Pirlo e Agnelli: il cambio di agente allontana Camavinga dal Real Madrid

Da appena tre settimane è diventato maggiorenne, ma già da mesi Eduardo Camavinga sta facendo parlare di sé. Il centrocampista francese di origini africane che milita nel Rennes viene universalmente riconosciuto come uno dei più grandi talenti al mondo. I top club europei sono pronti a darsi battaglia per assicurarselo la prossima estate per una cifra che si aggira sui 50 milioni di euro. Un investimento importante ma che promette di ripagarsi nel tempo. Fino ad oggi in pole era dato il Real Madrid, che per primo si è mosso su di lui, con la Juventus a rincorrere i campioni di Spagna.

Calciomercato Juventus, affare Camavinga: pronto il sorpasso sul Real Madrid

Le cose però stanno per cambiare. Perché Camavinga ha deciso di cambiare agente, affidando la sua procura non a Raiola né a Mendes (come si vociferava), bensì alla Stellar Group di Jonathan Barnett. La stessa agenzia che cura gli interessi di Gareth Bale e che con il Real Madrid ha pessimi rapporti. Dalla Spagna assicurano che faranno di tutto per evitare il suo approdo nelle ‘Merengues’. Un assist davvero importante alla Juve: adesso sta ad Agnelli sfruttare l’occasione e fare un grosso regalo a Pirlo.

