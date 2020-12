Il futuro di Paulo Dybala è sempre in bilico: due top club sono alla finestra. Ecco le ipotesi di scambio

Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, con la trattativa che slitta ormai da mesi. In questo contesto, diversi top club continuano a monitorare la situazione del numero 10 bianconero.

Stando a ‘buzzsport.fr’, in prima fila c’è il PSG, che starebbe pensando di proporre uno scambio con Mauro Icardi, vecchio obiettivo proprio dei bianconeri. L’ex capitano dell’Inter è ancora fuori per infortunio, ma il suo rapporto con Tuchel è tutt’altro che roseo: i parigini potrebbero così proporre uno scambio alla pari con Dybala su valutazioni di circa 70-80 milioni di euro. Ma non solo. Sempre il portale francese riferisce anche del forte interesse del Manchester United: anche i ‘Red Devils’ starebbero pensando ad uno scambio con Martial, la cui valutazione è di circa 60 milioni. In questo caso, dunque, alla Juventus spetterebbe anche un piccolo conguaglio. Il futuro di Dybala è insomma ancora tutto da scrivere. Staremo a vedere.

